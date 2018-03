Deel dit artikel:











Busje op zijn kant in Veenoord Een botsing tussen twee auto's op de Kennedystraat in Veenoord (foto: De Vries Media)

VEENOORD - Een botsing tussen een auto en een busje vanmiddag op de Kennedystraat in Veenoord.

Het busje is van een glasservicebedrijf. Op een kruising in een woonwijk kwam het busje in botsing met een personenauto. Hierbij belandde de glasauto midden op de weg op zijn kant.



Twee ambulances kwamen ter plaatse, ook heeft de politie de weg deels afgesloten.



Het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en hoe het met de inzittenden gaat.