Assen schrijft boze brief aan Provinciale Staten om OutleTT

ASSEN - Het college van de gemeente Assen vraagt via een brief aan de Statenleden van Drenthe om OutleTT Assen bij het TT-circuit toch mogelijk te maken.

Vorige week liet gedeputeerde Stelpstra weten dat het provinciebestuur niet van plan is om de omgevingsvisie te wijzigen om zo de komst van een outletcentrum mogelijk te maken.De gemeente Assen reageert verbaasd en teleurgesteld in de brief op het besluit van Gedeputeerde Staten (GS). "Het besluit van GS en het doorlopen proces doet geen recht aan de inspanningen van alle betrokken partijen. Wij begrijpen niet dat na een intensief traject van vele maanden GS binnen één week zonder contact met gemeente of betrokken marktpartijen met een negatief besluit naar buiten is gekomen."GS wees het concept voor OutleTT Assen af, omdat het plan weinig zou verschillen van het eerder ingebrachte plan voor een Fashion Outlet Center (FOC). Dit is volgens het college van Assen niet waar. "Wij wijzen er op dat het aantal winkels in de nieuwe plannen is verminderd en dat nieuwe functies zijn toegevoegd."De gemeente Assen hoopt dat Provinciale Staten OutleTT Assen als nog op de agenda zetten en vervolgens daarmee instemmen. "Dit doen wij in volle overtuiging dat het totale concept voor de Toeristische Recreatieve Zone (TRZ) zoals wij dat samen met marktpartijen hebben gepresenteerd een niet te missen kans is voor de ontwikkeling van toerisme en recreatie in Drenthe.