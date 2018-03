Zestig schademeldingen op eerste dag aardbevingsloket

GRONINGEN - Het nieuwe schadeloket voor het melden van schade door gaswinning in Groningen, de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, heeft op de eerste dag van openstelling tot nu toe al zestig schademeldingen ontvangen.

Het loket, waar ook Drenten hun schade kunnen melden, werd vanochtend volgens plan om 8 uur geopend. Over het aantal mensen uit Drenthe die een melding hebben gedaan, kon een woordvoerder nog niets zeggen.Het loket maakt deel uit van het nieuwe schadeprotocol dat op 31 januari is gepresenteerd door minister Eric Wiebes van Economische Zaken. In dat protocol is de NAM volledig buitenspel gezet. "Mensen weten ons te vinden, we hebben zo'n 120 tot 130 telefoontjes gekregen. Mensen hebben genoeg vragen", zegt de woordvoerder.Behalve over nieuwe schademeldingen, buigt het schadeloket zich over ongeveer 12.000 schademeldingen die sinds 31 maart 2017 op de plank liggen. Deze aanmeldingen werden ingediend bij voorganger Centrum Veilig Wonen (CVW), maar zijn nu door het nieuwe loket overgenomen.De telefooncentrale van het meldpunt telt momenteel zo'n dertig mensen. Daarnaast zijn er nog eens 25 zogenoemde zaakbegeleiders, die mensen persoonlijk kunnen begeleiden of bezoeken. Het meldpunt is bezig om het aantal medewerkers verder uit te breiden.Mensen die hun schade willen melden of informatie willen, kunnen zeven dagen in de week tussen 8:00 uur en 20:00 uur bellen naar 0800-4444111. Ook kun je terecht op de website van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.