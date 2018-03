Barger-Oosterveld hoopt nu wél op een muziekkoepel

EMMEN - De Emmer buurt Barger-Oosterveld hoopt dat 'ie er dit najaar staat: de veelbesproken muziekkoepel.

Al twee jaar is EOP Barger-Oosterveld met de realisatie van de muziekkoepel in een 'hooimijt' bezig. Het bestuur heeft zelfs al bijna twee jaar het geld binnen om de koepel te bouwen, maar heeft nog geen schep in de grond kunnen zetten."Het is allemaal een beetje apart gegaan", zegt Herman Gerdes, voorzitter van EOP Barger-Oosterveld. "Maar we hopen dat we binnenkort kunnen beginnen."Gerdes en zijn medebestuursleden dienden twee jaar geleden een plan in bij de gemeente en kregen geld, maar geen vergunning. "Dat is een beetje de omgekeerde volgorde, vonden wij."Later bleek dat een omwonende bezwaar had gemaakt tegen de komst van de muziekkoepel. "Diegene was bang voor geluidsoverlast", aldus de voorzitter. "Daar zijn wij dan wel gevoelig voor en we hebben een andere plek gekozen."Die plek is tegenover Café Melody aan de Splitting. De aanvraag ligt nu nog zes weken ter inzage bij de gemeente. Daarna gaat EOP Barger-Oosterveld zo snel mogelijk aan de slag."We gaan het met vrijwilligers doen", zegt Gerdes. "De een is metselaar, de andere timmerman. Hij moet er dit najaar staan."