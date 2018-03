Politiek in Assen verdeeld over reddingsmogelijkheid FOC

ASSEN - De Asser politiek is verdeeld over de stappen die moeten worden ondernomen nu Gedeputeerde Staten (GS) vorige week een streep zette door het Factory Outlet Centrum (FOC) bij het TT-circuit.

Tijdens het lijsttrekkersdebat van RTV Drenthe bleek dat het laatste woord nog niet gezegd is over het FOC.Lijsttrekker Janna Booij van PLOP wil dolgraag doorgaan met de ontwikkelingen. Ze reageerde eerder al woedend op het besluit van GS om een streep door het FOC te zetten. "Het is een illusie dat, nu GS zegt dat het niet kan, er helemaal geen sprake meer van is. De initiatiefnemer kan nog allerlei rechtsgangen bij langs", zegt Booij.De VVD ziet het volledig anders, want wat betreft lijsttrekker Roald Leemrijse is het hele FOC-plan nu van tafel. Leemrijse: "We moeten focussen op de binnenstad en we willen er samen met de winkeliers in investeren dat de leegstand wordt opgelost. De binnenstad holt achteruit, terwijl we economische vooruit gaan. Het is alle hens aan dek!"Ook 50PLUs vindt dat de plannen voor het FOC nu van tafel kunnen. "Het Factory Outlet Centrum: stoppen daarmee! We moeten gaan investeren in een bruisende binnenstad", meent lijsttrekker Clemens Otto.De PvdA wil de strijd nog niet zo snel opgeven. Lijsttrekker Natasja Lubbers: "Hoezo kunnen dat centrum en de binnenstad niet naast elkaar? Het FOC zorgt ook voor een enorme impuls werkgelegenheid. Vanuit de gemeenteraad heeft een meerderheid voor gestemd, ik kan me niet voorstellen dat Provinciale Staten (PS) zich neerlegt bij het besluit van GS.Net als de VVD en 50PLUS wil ook de SP dat er geen FOC komt. "We zijn vanaf het begin al tegen geweest", zegt lijsttrekker Jannie Drenthe. "Er zijn gewoon landelijke en interprovinciale afspraken gemaakt over het aantal winkeloppervlakte dat levensvatbaar is. Zo'n groot outletcentrum buiten de deur is de doodsteek voor de binnenstad."Er is de afgelopen jaren veel tijd verspild, vindt het CDA. Lijsttrekker Eddy de Korte: "Vier jaar geleden wisten we al één ding: er is twintigduizend vierkante meter aan leegstand in de stad. Al die tijd bleef dat beruchte outletcentrum boven een investering in de binnenstad hangen. Twintigduizend vierkante meter bijbouwen ergens buiten de stad is onzin."Het democratische proces moet gerespecteerd worden, vindt de ChristenUnie, maar de christelijke partij wil het nog niet zo snel opgeven. "Het FOC zou ook inkomsten kunnen opleveren voor de stad, dus je moet daar ook rekening mee houden. Als de Staten nee zeggen, dan moeten we stoppen, maar los van de beslissing vinden we dat we altijd moeten investeren in de binnenstad", zegt lijsttrekker Bert Wienen.D66’er Remi Moes sluit zich daarbij aan dat de beslissing van PS gerespecteerd moet worden en laat het van de provincie afhangen. "We geloven in het plan, maar wachten af wat er besloten wordt. Het gaat allemaal om de binnenstad en daar zijn we al mee begonnen", zegt Moes.Janna Booij van PLOP haalt nog wel een waarschuwing boven tafel, mocht het FOC definitief van de baan zijn. "Het komt ergens anders. Er ligt ergens nog een rapport van een paar jaar geleden. Daarin staat dat een dergelijke toeristische voorziening heel leuk zou passen op de as Leek-Groningen."Inmiddels is een brief van B en W van Assen naar de Statenleden gestuurd waarin gevraagd wordt om zich uit te spreken over het FOC. Vanavond bespreekt het presidium van Provinciale Staten of het outletcentrum op de Statenagenda komt.Dagelijks is er om 17.15 uur bij RTV Drenthe het programma Drenthe Kiest te zien met een lijsttrekkersdebat. Vandaag was Assen aan de beurt. Morgen is de laatste aflevering en daarin discussiëren de lijsttrekkers uit de gemeente Emmen met elkaar.Het vorige lijsttrekkersdebat, van Hoogeveen, is hier terug te zien.