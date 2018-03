Deel dit artikel:











'Locatie zonnepark Fluitenberg zorgvuldig gekozen' Dit is het derde zonneparkplan in de gemeente (foto: Jeroen Kelderman)

FLUITENBERG - Bij afslag Fluitenberg van de A28 komt een zonnepark van 13,5 hectare. Het park komt op eigen grond van landbouwer Ten Heuvel uit Pesse. Hij stelt omwonenden gratis elektriciteit beschikbaar en hij wil op buurtgebouwen in het dorp gratis zonnepanelen plaatsen.

Geschreven door Hielke Meijer

Dit is het derde zonneparkplan in de gemeente waarvoor een vergunning is aangevraagd. In totaal zijn er vijftien initiatieven bekend bij de gemeente Hoogeveen.



Meer zonneparken

Agrarisch ondernemer Kimman uit Dedemsvaart heeft een vergunning aangevraagd voor een park van 62 hectare tussen Hollandscheveld en Alteveer. Bij Noordscheschut is een vergunningsaanvraag voor 19,3 hectare.



Vorige week maakte ook Powerfield bekend een zonnepark bij Fluitenberg aan te willen leggen. Dat is aan de andere kant van het dorp. Powerfield zegt een optie te hebben op 20 hectare grond langs de Gijsselterweg.



'Past in plan gemeente'

“De locatie is uiterst zorgvuldig geselecteerd op basis van de nabijheid van de snelweg, de korte afstand tot een aansluitpunt en de grote afstand tot het dorp”, zegt Jan Adriaan ten Heuvel. “De gemeente heeft de locatie goedkeuring gegeven op basis van hun huidige beleidsplannen.”



Kronos Solar gaat het park van Ten Heuvel bouwen. Kronos is een van origine Duitse zonneparkenbouwer. Eind februari hielden Kronos en Ten Heuvel een inloopbijeenkomst in dorpshuis Het Overschotje. Volgens Ten Heuvel kwamen daar ‘zo’n dertig inwoners’ op af. “Een erg productieve en zinvolle bijeenkomst”, zo verklaart Jan Adriaan ten Heuvel. En een bijeenkomst waar ‘het project weinig tegenstand’ ontmoette.



Landbouwbedrijf

“Ikzelf en mijn familie hebben al meerdere generaties een landbouwbedrijf in de regio. Wij zullen dat ook voortzetten als het zonnepark in werking is. De stabiele inkomsten van een zonnepark geven ons meer financiële zekerheid op de lange termijn,” zegt Jan Adriaan ten Heuvel.



Omwonenden hebben de ondernemer laten weten minder gecharmeerd van het plan te zijn. Ten Heuvel heeft goede hoop er met hen uit te komen: “We hebben meerdere ontmoetingen gehad en hebben verschillende voorstellen gedaan om negatieve effecten jegens hen te minimaliseren.”



Oplossing omwonenden

“We zullen met deze mensen in gesprek blijven om tot een oplossing te komen die voor alle partijen bevredigend is. We zijn ook in contact met dorpsvertegenwoordigers om te spreken over verdere manieren waarop de gemeenschap bij dit project betrokken kan worden”, aldus initiatiefnemer Jan Adriaan ten Heuvel.