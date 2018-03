Inwoners Sleen boos over steile stoepranden: Ik ben toch geen paard?

SLEEN - Een groep inwoners van Sleen trekt opnieuw aan de bel over de steile stoepen in hun straten. Ze zijn nog altijd niet gelukkig met de situatie, ondanks aanpassingen door de gemeente.

Vorig jaar januari uitten bewoners al hun ongenoegen. De steile stoepranden zijn erg onhandig voor oudere bewoners die een rollator hebben, of in een rolstoel zitten. De gemeente Coevorden heeft daarna looppaden aangelegd, met aan de uiteinden een geleidelijke afloop. Maar veel bewoners vinden dat niks.Theo van der Aa foetert als hij zijn kliko naar de overkant van de weg moet brengen. “Met een volle en dus zware container is dat niet makkelijk. En dan moet je hem er weer tegenop trekken. Man, ik ben toch geen paard?”Ook Reintje Bos is slecht te spreken over de steile randen. "Het is moeilijk met de fiets, moeilijk met de rollator en met de rolstoel, daarmee kun je er echt niet over.” Ruim honderd inwoners hebben inmiddels hun handtekening gezet, in een poging om de gemeente tot actie te bewegen.De gemeente Coevorden vindt het jammer dat de bewoners niet tevreden zijn, ondanks aanpassingen. Een woordvoerder laat weten dat er veelvuldig en zorgvuldig met de bewoners is gecommuniceerd. De stoepen zijn ook in andere dorpen toegepast en hebben daar niet tot kritiek geleid.Gemeentebelangen vindt wel dat er tegemoet gekomen moet worden aan de kritiek van de Sleners. “Het geld is er. Wij vinden dat iedereen die een lagere stoep wil moet worden geholpen”, aldus Mike de Man, de nummer twee op de kieslijst. "Soms doet de gemeente dingen die wat minder gelukkig uitpakken. Dan moet je ook zo stoer zijn om te zeggen: we gaan dit veranderen.”