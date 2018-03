Politie: Ga niet zelf op zoek naar pedofiel

HOOGEVEEN - Het is gevaarlijk en voor je het weet ben je zelf strafbaar, de politie waarschuwt om vooral niet zelf op zoek te gaan naar pedofielen op internet.

De aanleiding is een filmpje van Youtuber Sven van der Meulen uit Meppel, hij kwam via internet in contact met een man die op zoek was naar sekscontact met een minderjarige jongen. De 50-jarige Groninger vertelde dat hij vijftien kinderen had misbruikt, waarop Sven besloot de politie erbij te halen.De politie werkt mee, maar wil niet dat uitlokken een gewoonte wordt. "Als we dit soort informatie krijgen nemen we dat altijd serieus, maar het is niet wat graag willen", zegt Jos Dekker, hij is leidinggevende bij het team zeden van de politie Noord-Nederland. 't Is niet ongevaarlijk en je kunt in bezit komen van strafbaar materiaal, kinderpornografisch materiaal. Burgers en journalisten mogen dat niet in bezit hebben."Youtuber Sven van der Meulen wil met zijn kanaal Vrije Vogels op zoek gaan naar gevoelige onderwerpen. In de aflevering op Youtube is ook te horen hoe Sven geëmotioneerd een collega belt als hij tijdens zijn zoektocht naar pedofielen kinderporno krijgt toegestuurd.De 50-jarige verdachte uit Groningen, met wie Sven een afspraak had, is uiteindelijk door de politie staande gehouden. De telefoon van de man is net als zijn computer in beslag genomen. Als duidelijk is wat voor materiaal daarop is aangetroffen wordt hij verhoord, dan wordt ook duidelijk of de man zich voor de rechter moet verantwoorden.Sven heeft een waarschuwing gekregen, omdat er tijdens zijn onderzoek kinderporno naar zijn telefoon is gestuurd.