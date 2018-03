Deel dit artikel:











Traumahelikopter naar ongeluk Koekange Het ongeluk gebeurde op de Schoonveldeweg in Koekange (foto: Persbureau Meter) De oude Mercedes raakte een boom (foto: Persbureau Meter)

KOEKANGE - Op de Schoonveldeweg in Koekange is vanavond een ongeluk gebeurd.

Een oldtimerauto is tegen een boom gereden en de inzittenden zijn gewond geraakt. De traumahelikopter is opgeroepen.



Volgens omstanders heeft de politie gezegd dat er twee mensen gewond zijn geraakt, waarvan een persoon ernstig. Deze zou per ambulance naar het ziekenhuis zijnovergebracht.