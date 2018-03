'Parkeren in Assen 's avonds en zondag weer gratis'

ASSEN - De kans is groot dat parkeren in de avonduren en op zondag in Assen na de gemeenteraadsverkiezingen weer gratis wordt. Bijna alle partijen willen af van het huidige parkeerbeleid.

Tijdens het lijsttrekkersdebat Drenthe Kiest op RTV Drenthe bleek er weinig steun voor het veel bekritiseerde parkeerbeleid van de gemeente Assen.De meeste partijen zouden graag zien dat mensen niet meer hoeven te betalen om te parkeren na zes uur en op zondagen. PvdA, SP, Stadspartij PLOP, 50PLUS en de ChristenUnie willen dat op die momenten geen parkeergeld betaald hoeft te worden.VVD, dat het beleid vorig jaar al wilde afschaffen, en CDA gaan nog een stapje verder en willen ook dat respectievelijk het eerste en de eerste twee uur gratis geparkeerd mag worden.Dat vinden andere partijen wat te ver gaan. Bert Wienen, ChristenUnie: "Het parkeren op zondag en in de avonden levert Assen zo'n drie ton op. Dat kunnen we wel ergens anders vinden, maar het eerste uur gratis kost ons ongeveer drie en een half miljoen euro. Waar moeten we dat vandaan halen?"De PvdA wil dat ondernemers en vastgoedeigenaren de parkeeropbrengsten die verloren gaan door het afschaffen van de avond- en zondagtarieven compenseren. "Niets is gratis, ergens moet het geld vandaan komen. We verwachten een enorme kermis van ondernemers en vastgoedeigenaren die parkeren gratis gaan maken", zegt lijsttrekker Natasja Lubbers.Alleen D66 hoeft niet perse van het huidige parkeerbeleid af. Remi Moes van D66: "Het is goed om het parkeerbeleid te evalueren. Belangrijker is in gesprek te gaan met inwoners en het bedrijfsleven om te zien hoe we zo eerlijk mogelijk parkeren voor elkaar kunnen krijgen. Het is heel mooi om te zeggen ''s avonds is gratis', maar overdag zijn er ook ondernemers."GroenLinks, dat ook meedeed aan het debat, formuleerde geen standpunt. In het verkiezingsprogramma wil de partij het autorijden in de binnenstad van Assen het liefst zoveel mogelijk ontmoedigen.Het lijsttrekkersdebat van de gemeente Assen terugkijken? In Drenthe Kiest van vandaag was het de beurt aan de lijsttrekkers van de Drentse hoofdstad. Na ongeveer 29 minuten begint de discussie over het parkeerbeleid.