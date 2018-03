Zoek het uit! - Hoe is Bartje het boegbeeld van Drenthe geworden?

ASSEN - Wie kent de tekst niet: Ik bid niet veur brune bonen!? Bartje is een Drents icoon. Met zijn standbeeldje in Assen heeft hij door heel Nederland roem vergaard. Maar hoe is dat eigenlijk zo gekomen?

https://feeds.rtvdrenthe.nl/watwojweten/hearken-aanmeldmodule.php:800px " style="width:100%;" frameborder="0">