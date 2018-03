LHBT-film Anders wint prijs op Roze Filmdagen Amsterdam

ASSEN - De korte film Anders van regisseur Reinout Hellenthal is afgelopen zondag tijdens de Roze Filmdagen in Amsterdam uitgeroepen tot Beste Nederlandse Korte Film.

Een unanieme meerderheid van publieks- en jurystemmen koos in het Made in Holland-programma voor Anders als Beste Nederlandse Korte Film.De film wordt als winnaar van eigen bodem ingezonden naar het BAFTA-gekwalificeerde Iris Prize Festival in de Welshe hoofdstad Cardiff. Daar dingt de film samen met dertig andere films die ook op de shortlist staan, mee naar één van de grootste korte LHBT-filmprijzen ter wereld.De Roze Filmdagen in Amsterdam is een groot Nederlands LHBT-festival waarbij films en documentaires in de prijzen vallen waarin diversiteit centraal staat.Anders werd eerder runner-up tijdens het Niederrhein Filmfestival in Duitsland en werd tot winnaar van de Noordsterren-competitie uitgeroepen tijdens het Internationaal Filmfestival in Assen. De film is inmiddels ook geselecteerd voor meerdere festivals in diverse landen waaronder Amerika, Frankrijk en India.Anders is gemaakt in opdracht van de provincie Drenthe om de acceptatie te verbeteren van lhbt’ers: lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders. In de film worstelt een 14-jarige jongen met zijn geaardheid. De opnames werden gemaakt in Rolde, Anderen en Zuidwolde.