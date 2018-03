Deel dit artikel:











Fraude Ni Hao zes jaar na FIOD-inval voor rechter Zes jaar geleden werd er een inval gedaan bij het hoofdkantoor van Ni Hao in Tynaarlo (foto: Google Maps)

TYNAARLO – Ruim zes jaar nadat de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) een inval deed in twee Chinese restaurants van Ni Hao en het hoofdkantoor in Tynaarlo, komt de zaak voor de rechtbank in Groningen.

Onderzoek wensen

Dinsdag buigen de rechters zich tijdens de zogenoemde regiezitting over de zaak. De zaak wordt niet inhoudelijk behandeld en er wordt alleen gekeken wat nog onderzocht moet worden. Mogelijk wordt dan ook bekend gemaakt wanneer de rechters de zaak gaan behandelen.



Fraude

De FIOD deed in september 2011 inval in twee bedrijfspanden van Ni Hao. Er was een vermoeden dat binnen deze onderneming werd gefraudeerd. Tijdens de inval vonden de rechercheurs niet alleen 950.000 euro aan contant geld, maar ook diamanten en sieraden.



Zeven personen uit Groningen en Enschede en twee bedrijven staan vandaag terecht voor belastingfraude, fraude met omzet- en vennootschapsbelasting en witwassen. Dit zou zijn gebeurd in de periode van januari 2006 tot januari 2010.



De Ni Hao Groep exploiteert Chinese restaurants, is een handelsorganisatie en doet aan hotel- en horeca-inrichting. Het hoofdkantoor bevindt zich in Tynaarlo.