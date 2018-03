Deel dit artikel:











'WK wielrennen toch in 2020 naar het Noorden' Het WK wielrennen komt mogelijk toch al in 2020 naar het Noorden (foto: archief RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

WIELRENNEN - Het WK wielrennen komt misschien toch al in 2020 naar de provincies Drenthe en Groningen. Aanvankelijk was dat jaar ook de doelstelling, maar na verkennende gesprekken ging de organisatie voor 2023. Maar het Noorden krijgt het WK van 2020 nu min of meer in de schoot geworpen.





De krant schrijft dat het aan politiek en maatschappelijk draagvlak ontbreekt in de regio Veneto. De UCI besloot daarom in februari de Stichting Cycling Championships Northern Netherlands (Sccnn) te benaderen. Dat gebeurde tijdens het WK Cyclocross in Valkenburg.



Haalbaarheidsonderzoek

Sinds dat verzoek is volgens DvhN achter de schermen haastig een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van het plan om het WK in 2020 te organiseren. Drenthe, Groningen en Sccnn brengen begin april de resultaten daarvan naar buiten.



In de totale begroting van 15 miljoen euro, wordt een garantstelling van 10 miljoen euro verwacht door de provincies Drenthe en Groningen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zou 2,5 miljoen euro voor zijn rekening moeten nemen. De hoop is volgens de krant gevestigd dat het bedrijfsleven voor de resterende 3 miljoen euro zorgt.



Ambassadeurs

De Stichting Cycling Championship Northern Netherlands, waarin oud-schaatsster Renate Groenewold een belangrijk rol speelt, wordt ondersteund door de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Emmen, Assen en Groningen. Profrenner Bauke Mollema en oud-wielrenner Gert Jakobs uit Emmen hebben zich als ambassadeur verbonden aan het initiatief.



