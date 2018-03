Weinig vrouwen in Drentse politiek: 'Te bescheiden'

ASSEN - Drenthe krijgt een Politiek Vrouwen Netwerk. Het netwerk wil dat meer vrouwen actief worden in de politiek. Drenthe staat onderaan de ranglijst, als het gaat om politiek actieve vrouwen.

Anita van der Noord is initiatiefnemer. Ze staat zelf op de lijst van GroenLinks in Noordenveld. "Ik sta op plek vier, als eerste vrouw. Het is nog even spannend of ik het red."Van der Noord hoopt met het netwerk meer vrouwen te bereiken die nog niet betrokken zijn bij de lokale politiek. "Vrouwen die nu al actief zijn, zouden andere vrouwen er meer bij kunnen betrekken. Als we samen op zoek gaan naar een nieuwe manier om vrouwen, uit alle gelederen, leren te participeren in hun gemeente en binnen hun democratie, wordt men meer bewust en gaat men meer betrokken worden bij de lokale politiek."Dat Drenthe weinig politiek actieve vrouwen kent, komt volgens Van der Noord door terughoudenheid. "Ik denk dat vrouwen te bescheiden zijn. Ze willen niet in de spotlights staan. We hebben juist vrouwen nodig die onderdeel willen zijn van de bestuurlijke structuur van onze samenleving. De lokale politiek raakt het leven van de burger direct en daarom is het zo belangrijk dat we ook de stemmen van vrouwen horen", aldus Van der Noord.Er hebben zich volgens Van der Noord op dit moment 35 vrouwen aangemeld voor het Politiek Vrouwen Netwerk. Al eerder werd de werkgroep ' Vrouwen Kiezen ' opgericht. Die bestaat voornamelijk uit vrouwelijke ambassadeurs.