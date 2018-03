Renate Groenewold: UCI heeft ons gevraagd de WK wielrennen in 2020 te organiseren

WIELRENNEN - "Een kans krijg je maar één keer, dus zul je 'm moeten grijpen", dat zegt oud-schaatsster Renate Groenewold over de vraag van de internationale wielerkoepel UCI om de WK wielrennen in 2020 te organiseren in plaats van 2023.

De UCI besloot vorige maand de Stichting Cycling Championships Northern Netherlands (Sccnn) te benaderen met een officieel verzoek om de wereldkampioenschappen in 2020 te organiseren. "We zitten daarom nu in een stroomversnelling. Het is een unieke kans, maar we moeten nu snellere stappen zetten. We moeten kijken of het gaat lukken en daarna volgt pas de besluitvorming", zegt de oud-schaatsster.Groenewold speelt als lobbyist een belangrijk rol in de Sccnn. Ze heeft goede hoop op het binnenhalen van de WK wielrennen in Drenthe en Groningen. Dat moet dan gebeuren in 2020 in plaats van 2023, omdat de internationale wielerkoepel UCI de WK-opdracht van de regio Veneto in Italië terug heeft gekregen. Vicenza en Venetië haken over twee jaar af , omdat het aan politiek en maatschappelijk draagvlak ontbreekt.Groenewold hoopt dat hier wél draagvlak is, vooral op politiek gebied. "Het is absoluut een enorme kans om Noord-Nederland op de kaart te zetten door dit geweldige evenement hier heen te halen. Maar we zijn nog niet zover. Wij zijn als stichting heel druk geweest met haalbaarheidsonderzoeken. Hieruit blijkt dat de WK een economische impact heeft. Dat ziet er goed uit. Alleen betekent het nu ook dat de politiek mee zou moeten, om te kijken of het financieel haalbaar is. Wij kunnen aan de wereld laten zien dat fietsen hier een hot item is."De Stichting Cycling Championships Northern Netherlands bestaat sinds 2013 en richtte zich in eerste instantie op het organiseren van de WK in...2020. "Maar dat hebben wij moeten bijstellen, omdat wij vanuit de UCI het signaal kregen om voor 2023 te gaan. Maar ze hebben altijd tegen ons gezegd: zo gauw jullie er klaar voor zijn, wees ook klaar om eerder al te kunnen organiseren. En dat doet zich nu voor. Wij zijn nu druk in de weer: is er draagvlak? Kunnen wij dit naar Noord-Nederland halen?"De totale kosten voor het organiseren bedragen 15 tot 16 miljoen euro. "Uit een economisch haalbaarheidsonderzoek blijkt dat we aan economische impact, dus directe bestedingen, op 22,5 miljoen euro zitten. Onderzoeken geven verder aan dat je minimaal 350.000 unieke bezoekers deze kant op gaat halen. Nogmaals: volgens mij is het dé manier om Noord-Nederland op de kaart te zetten."Groenewold is enthousiast, maar rekent zich nog niet rijk. "Uiteindelijk moeten wij wel politiek draagvlak hebben en moeten zij ook inzien dat dit die enorme kans is om Noord-Nederland op de kaart te zetten. Ik maak het bruggetje naar schaatsen: een meisje als Esmee Visser riep altijd dat het haar doel was om in 2022 Olympisch kampioen te worden. Ze kreeg de kans om dit vier jaar eerder te doen. Wij krijgen nu de kans om het eerder te organiseren."Over een mogelijk parcours heeft ze al nagedacht. "Groningen: open vlaktes en waaiers. Drenthe: keien en de VAM-berg. Die opties zijn allemaal voorbijgekomen en ik zie het helemaal zitten", besluit Groenewold.De afgelopen WK werd in het Noorse Bergen gehouden. Vorige week werd bekend dat het organisatiecomité van de WK failliet is verklaard. Het tekort was opgelopen naar 4 miljoen euro. Eind vorig jaar werd er een inzamelingsactie opgestart, maar ook dat kon niet voorkomen dat de organisatie failliet ging. Dat staat in schril contrast met de jubelstemming tijdens de WK. Een week lang stond Bergen in het teken van het wielrennen. Met Peter Sagan, Chantal Blaak, Tom Dumoulin en Annemiek van Vleuten kreeg de organisatie een aantal mooie winnaars.