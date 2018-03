Meeste oldtimers te vinden in Borger-Odoorn

ASSEN - Ze zijn geliefd bij menig autoliefhebber: oldtimers. In onze provincie zijn de meeste hiervan in Borger-Odoorn te vinden. Die gemeente telt er (21.9) per duizend inwoners. Daarmee laat Borger-Odoorn Tynaarlo (18.1) en Aa & Hunze (17.9) achter zich. Assen staat met 8.1 onderaan de oldtimerslijst.

