Asperges later in supermarkten door aanhoudende kou De aspergeteelt is achter op schema (foto: ANP/Jerry Lampen)

VEENHUIZEN - Door het aanhoudende koude weer loopt de aspergeteelt achter op schema. Herman Hoorn uit Veenhuizen had eigenlijk al willen steken, maar moet nog even wachten.

"Ik heb gisteren op het veld gekeken en her en der komt er een asperge boven. Het zit er dus aan te komen, maar we lopen hierdoor wel achter", zegt hij. "Hoeveel is lastig te zeggen, aangezien elk jaar weer anders is."



Doel is om op Pasen de verkoop van de asperges te kunnen opschroeven, maar dat lijkt een lastig verhaal te worden, geeft Hoorn aan.



Afhankelijk van de zon

"Het begint mondjesmaat en het duurt in ieder geval nog een week voordat je echt kan beginnen met het steken van asperges. Het zal afhangen van hoeveel zon er de komende weken krijgen."



De zon speelt een grote rol bij de groei van de plant. "Vandaar dat we op de asperge-rug zwart folie neerleggen. Dat trekt veel warmte aan van de zon. Gisteren vroor het zo wat, maar onder het plastic is het hierdoor toch zo'n twintig graden. Alleen met die koude wint en de temperaturen 's nachts ben je die warmte snel weer kwijt."



Hoorn denkt dat het nog zo'n drie à vier weken kan duren voor de asperges weer in de supermarkt liggen. "Het hangt af van het weer, en dat blijft altijd lastig te voorspellen."