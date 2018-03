Deel dit artikel:











Tien weetjes over het stemmen Waar moet je om denken bij het stemmen? (foto: ANP/Catrinus van der Veen)

ASSEN - Welke gemeentepartij behaalt de meeste zetels en welke maakt de verwachtingen toch niet waar? Dit zal morgen duidelijk worden, want dan gaan de stembureaus in Drenthe open voor de gemeenteraadsverkiezingen. Stemmen kan van 07.30 tot 21.00 uur. Voordat je jouw bolletje inkleurt is het handig om te weten wat er wel en niet is toegestaan.

Tien vragen en antwoorden over het stemmen.



1. Mag ik met iemand anders in een stemhokje?

Hoe gezellig dit misschien ook kan zijn, het is niet toegestaan. Het mag alleen als de persoon een fysieke beperking heeft en daardoor niet zelfstandig kan stemmen.



2. Voor de laatkomers: kan ik mijn stem nog uitbrengen als ik om 21.00 uur in de rij staan?

Dat kan, ja. Mocht er een rij zijn, dan bepaalt de voorzitter van het stembureau waar deze ophoudt. Mocht je er in staan, dan kun je dus op de valreep nog stemmen.



3. Mag ik met een slok op stemmen?

Dit hangt af van wat voor weerslag de alcohol op je heeft. Als de Leffe Tripel-biertjes ervoor zorgen dat je de openbare orde verstoort in het stemlokaal, dan mag de voorzitter ingrijpen en je uit de ruimte zetten. Als dit niet het geval is, mag je gewoon een bolletje inkleuren. Mocht dat lukken.



4. Ik ben mijn stempas kwijt, mag ik dan nog stemmen?

Nee, deze heb je per se nodig. Tot vandaag 12.00 uur was het mogelijk om een nieuwe aan te vragen bij de gemeente.



5. Wat is een blanco stem?

Voor wie niet wil stemmen, maar wel wil worden meegerekend in de opkomst, biedt een blanco stem uitkomst. Dit wordt ook wel gezien als 'proteststem'. Bijvoorbeeld vanwege de manier waarop de verkiezingen verlopen of dat je het met geen partij eens bent.



6. Mag ik een stemfie of een stem-vlog maken?

Geen probleem. De Kiesraad doet hier niet moeilijk over. Mobiele telefoons mogen niet verboden worden in het stemlokaal en dus kan een stem niet ongeldig worden verklaard als je een foto van jou en je stembiljet wil nemen.



7. Wat als ik zelf niet in de gelegenheid ben om te stemmen?

Vakantie of ziekte kunnen je bijvoorbeeld belemmeren van het stemmen. De oplossing is om iemand te machtigen, zodat hij of zij het voor jou kan doen. Je moet dan wel, net als de gemachtigde, een handtekening op de stempas zetten. Ook moet de betreffende persoon een kopie van het identiteitsbewijs meenemen.



8. Er zit geen slotje op de stembus. Zijn de stemmen dan wel geldig?

Zolang de stembureauleden hebben gecheckt dat de bus aan het begin leeg was en de stembussen vervolgens goed in de gaten hebben gehouden, zijn de stemmen gewoon geldig.



9. Wat als ik per ongeluk het verkeerde bolletje inkleur?

Stel je stemt op de verkeerde persoon, of zelfs op de verkeerde partij, wat dan? Belangrijk is om dan niet je fout te willen herstellen op het stembiljet. Dan telt je stem namelijk niet mee, omdat het voor onduidelijkheid zorgt. Wat je wel moet doen, is een nieuw papier vragen bij de stembureauleden. Dit kun je één keer doen.



10. Wanneer is een stem ongeldig?

Zoals gezegd is een stem ongeldig als je meerdere bolletjes inkleurt of aankruist. Ook mag niet te achterhalen zijn dat het jouw stembiljet is. Je naam of andere info die duidelijk maakt dat het om jou gaat, mag er dus niet op staan.