Aanleg pumptrackbaan Veenoord twee maanden later door kermisvergunning De aanleg van de pumptrackbaan is vertraagd (foto: Pumptrack Veenoord)

VEENOORD - De aanleg van de zogeheten pumptrackbaan in Veenoord gaat twee maanden later starten dan gepland. Een pumptrackbaan is een soort kleine BMX-baan.

Geschreven door Janet Oortwijn

De gemeente Emmen heeft namelijk een vergunning voor een kermis op het terrein afgegeven. Hierdoor kan er niet in mei begonnen worden met de aanleg van de baan, maar in juli. De baan komt naast de Werkhorst, op het evenemententerrein.



Fietsen in de zomer

Deze zomer kan er wel gewoon gefietst worden op de pumptrack. "De aanleg duurt ongeveer twee tot drie weken", vertelt initiatiefnemer Raimond de Roo.



Een groep initiatiefnemers is al jaren bezig met het realiseren van een pumptrack. Op die baan kan er zonder te trappen gefietst worden. Door de golvende beweging van de baan en het maken van een op en neergaande beweging (pumping) gaat de fiets vooruit.



Crowdfunding

Pumptrack Veenoord heeft ruim 25.000 euro nodig om de baan aan te leggen in het dorp en heeft daarom een crowdfundingsactie opgezet. "Deze loopt nog twee weken", zegt De Roo. "We hebben nog 3.500 euro nodig."



Ook worden er nog gesprekken gevoerd met sponsoren. "Over twee weken hopen we ook een datum te kunnen prikken waarop we echt kunnen starten."