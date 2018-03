Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 20 maart In de nieuwsminuut onder meer aandacht voor oldtimers (foto: RTV Drenthe / Robert Jansema)

Oldtimers zijn weer populairder geworden. In het nieuws in een minuut zoeken we uit waarom het rijden in zo'n auto zo leuk is. Verder moet toerisme het kanaal in Valthermond redden van verpaupering. En we hebben aandacht voor social sofa's.