Dit weekend in de Drentse natuur: 24 en 25 maart

Wandelen of een bezoekje brengen aan de lammetjes tijdens de lammetjesdagen in Balloo en Doldersummerveld. Er is dit weekend weer van alles te doen in de Drentse natuur.

Elk weekend brengen we drie activiteiten onder de aandacht. Wil je weten wat er nog meer te doen is? Dat zie je in de ROEG!-agenda Zaterdag kun je samen met een gids wandelen door het Asserbos. De wandeling begint om 11.00 uur bij het Duurzaamheidscentrum in Assen. Meer informatie vind je hier Er zijn weer heel veel lammetjes geboren bij de Herders van Balloo. Zondag is iedereen welkom om bij de lammetjes te kijken en te knuffelen. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten in het Wolatelier. De lammetjesdag duurt van 10.30 uur tot 16.00 uur en is bij de schaapskooi aan de Crabbeweg in Balloo. Meer informatie vind je hier Zondag kun je tussen 11.00 en 16.00 uur ook een kijkje nemen bij de lammetjes in de schaapskooi op het Doldersummerveld. Ook hier zijn allerlei activiteiten. Meer informatie vind je hier