'WK wielrennen in Noord-Nederland krijgt voorzet van UCI, nu moet-ie er nog in'

WIELRENNEN - Albert Kerstholt uit Assen, samen met Dick Heuvelman uit Vries initiatiefnemer van de WK wielrennen in Noord-Nederland, is ervan overtuigd dat de wereldkampioenschappen in 2020 plaatsvinden in Drenthe en Groningen.

Kersholt was in februari aanwezig toen de internationale wielerkoepel UCI een officieel verzoek deed aan de Stichting Cycling Championships Northern Netherlands om de WK in 2020 te organiseren. "Dat was tijdens de viering van het jubileum van het Bike Region Label (Drenthe was de eerste met dit label, red.) Toen waren ze hier en hebben we 's avonds een klein feestje gehad in het TT-centrum.""De vraag 'willen jullie de WK organiseren?' werd niet letterlijk gesteld. Het was meer: zouden jullie willen overwegen om alle geledingen en alle politiek zodanig in te schakelen, dat het voor u mogelijk is dit te organiseren? Ja, dan reageer je blij. Je krijgt een gelegenheid, een voorzet en die moet-ie er nog wel in. Dus je moet met al die geledingen gaan praten, ze bereid vinden. Uiteindelijk moeten de beide provincies een beslissing nemen", zegt Kerstholt.Kerstholt, die al jaren nauw betrokken is bij de Asser Jeugdtour, droomde bij de starthandeling Sporthal Stadsbroek in 2011 al van een WK in Drenthe. "Misschien komen de deelnemers van de Asser Jeugdtour ooit nog terug naar Drenthe, als de droom om een wereldkampioenschap wielrennen in Drenthe te organiseren, waarheid wordt", schreef hij toen.De totale kosten voor het organiseren bedragen rond de 16 miljoen euro. "Die bedragen zijn niet nieuw en niet hemelbestormend. Die zijn redelijk in zicht. Ook het bedrijfsleven zal mee moeten doen om een paar centen bij te leggen. De UCI vraagt geen entreegeld en dat past mooi in het gebied wat betreft de economische omstandigheden. We hebben hier niet het luilekkerland van de wereld."Volgens Kerstholt loopt de organisatie minder risico dan in Noorwegen. Daar werden in Bergen de laatste wereldkampioenschappen georganiseerd. Die organisatie kwam vier miljoen euro tekort en is failliet. "Ik denk dat we redelijk goed zitten met de financiën. Ik vind dat wij een groep mensen bij elkaar hebben die goed kunnen boekhouden. Hier zal goed bekeken en gebudgetteerd moeten worden aan welke posten het wordt besteed. Ik denk dat onze noordelijke zuinigheid er ook garant voor staat dat we dit kunnen organiseren om en nabij deze bedragen. En geld dat je uitgeeft, daar moet je dekking voor hebben. Dat is ons streven. Ik geloof dat wij dit heel goed kunnen."Kerstholt is van mening dat de politiek in Drenthe en Groningen er nu volledig moet achterstaan. De UCI wil in de tweede helft van dit jaar weten of de noordelijke provincies de organisatie op zich kunnen nemen. "De UCI moet uiteindelijk zeggen: Ja, dit bidbook van jullie is in orde en jullie gaan het in 2020 organiseren. Dat gebeurt meestal twee jaar van tevoren. De wereldkampioenschappen zijn in september in Innsbruck. Daar wordt een congres gehouden en daar zal het toegewezen worden. Wat wij van ganser harte hopen om deze blijdschap voort te kunnen zetten", aldus een enthousiaste Kerstholt.Belangrijk voor de geestelijke vader van de WK is dat de organisatie garanties nodig heeft voor het geld. "En wij moeten zorgen dat we een organisatieboek krijgen. Maar papier is gewillig, we moeten ook zorgen dat we de juiste mensen aan boord krijgen. Een groot gedeelte hebben we al. De organisatie moet staan, zodat het allemaal in goede aarde valt en we een mooi feest hebben in september 2020."De provincie Drenthe wilde nog niet op het nieuws reageren. Op dit moment wordt onderzocht of het realistisch is om op korte termijn de WK-organisatie van de grond te tillen. Daarvoor verwacht de provincie nog enkele weken nodig te hebben. De stad en de provincie Groningen en de gemeenten Assen en Emmen zijn eveneens bij het project betrokken.Burgemeester Marco Out van Assen is wielerliefhebber. Mogelijk speelt het TT Circuit in zijn stad Assen een belangrijke rol in het parcoursverloop van de WK. Veel wilde hij nog niet kwijt over een mogelijke toewijzing. "De prijzen worden pas op de meet verdeeld. We zijn nu nog volop in de voorbereiding op de eindsprint en het zal mooi zijn om als eerste de meet passeren", reageert Out in wielertermen.