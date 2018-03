Deel dit artikel:











Leerlingen maken boek voor koning Willem-Alexander Leerlingen obs De Kievitshoek krijgen instructies voor het boek voor koning Willem-Alexander (foto: Andries Ophof)

FREDERIKSOORD - Leerlingen van drie basisscholen rondom Frederiksoord gaan aan de slag met het maken van een boek voor koning Willem-Alexander.

Geschreven door Andries Ophof

Het boek wordt door de kinderen op 20 april overhandigd aan de koning. Hij is op die dag te gast in Frederiksoord bij de viering van het 200-jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid.



Hoe zie jij de toekomst?

"Een mooi project met hele leuke ideeën", zo noemt Jan Jansen uit Frederiksoord het. Hij geeft namens de Maatschappij van Weldadigheid gastlessen op scholen over de geschiedenis van de armenkoloniën in Drenthe. Armenkoloniën waar vanaf 1818 mensen uit de Randstad werden gehuisvest en een kans gegeven om een nieuw bestaan zonder armoede op te bouwen.



"We hebben de scholen van Wilhelminaoord, Nijensleek, Vledder en Willemsoord uitgekozen voor dit project. Daar vragen we aan de kinderen hoe zij hun toekomst zien. We vragen ze om daar een tekening van te maken."



Minder oorlog en niet meer pesten

De kinderen zelf luisteren met aandacht naar Jan Jansen. Maar het bedenken van hoe je de toekomst ziet is voor leerlingen van groepen 5 en 6 best lastig. "Minder oorlog, niet pesten en een beter milieu." Dat is wat Luuk, Amy en Merfyn uit de klas van juf Karin en juf Erna bedenken. Maar om daar nou een tekening van te maken? Ze moeten er nog even over nadenken.



Jansen: "Wat we doen is van al die tekeningen een boek maken. Dit boek mogen ze dan overhandigen aan de koning. Daar komt geen volwassene aan te pas."



Begraven onder de koningslinde

Er zijn twee exemplaren. Een is dus voor de koning. De andere wordt onder een koningslinde in de grond begraven. "Dan kunnen ze over een jaar of vijftig zien hoe de kinderen in 2018 over hun toekomst dachten."