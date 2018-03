Deel dit artikel:











Man betast meisjes tijdens feestje in zwembad De Bonte Wever Een 35-jarige man uit Hilversum werd opgepakt voor het betasten van drie meisjes in het zwembad (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Hij had alleen met de meisjes gespeeld in de stroomversnelling, verder was er niks gebeurd. Dat zei een 35-jarige man uit Hilversum toen hij werd opgepakt voor het betasten van drie meisjes in het zwembad van De Bonte Wever in Assen.

De officier van justitie dacht daar anders over: hij eiste vandaag in de rechtbank in Assen 180 uur werkstraf en een half jaar voorwaardelijke celstraf tegen de man voor ontucht met de meisjes van 10 en 11 jaar.



Verjaardag

Zij waren op 25 maart vorig jaar met een grotere groep meisjes in het zwemparadijs vanwege de verjaardag van een vriendinnetje. In de stroomversnelling stuitten ze op de man, die de doorgang voor hen blokkeerde.



De drie vertelden later bij de politie dat de man aan hun benen, buik en billen had gezeten. Een van de drie zou hij ook bij de borsten hebben betast. Nadat het gebeurd was, zochten ze de moeder van hun jarige vriendinnetje op en vertelden wat hen was overkomen. Zij wees het zwembadpersoneel op de man. Een medewerker belde de politie, die de man uit het zwembad zette. In mei vorig jaar werd hij uiteindelijk aangehouden en verhoord.



Zwemmen zonder handdoek

Tijdens de rechtszaak kwam de Hilversummer niet opdagen. De officier van justitie noemde het opvallend dat hij die dag helemaal vanuit Hilversum naar Assen was gekomen om daar te gaan zwemmen, terwijl hij helemaal geen handdoek, tas of zwembroek bij zich had. Hij vertelde bij de politie dat hij zelfs had gespaard voor de treinreis.



De officier wilde eigenlijk aan de rechtbank vragen de zaak uit te stellen, zodat hij de man kon laten ophalen door de politie, maar hij besloot dat niet te doen. De reden was dat de ouders van de slachtoffertjes graag wilden dat de zaak werd afgerond, omdat hun dochters er last van hebben.



Eerdere zaak

De Hilversummer werd in 2011 ook verdacht van een pedoseksueel delict, maar is toen vrijgesproken. Bij de politie zei hij dat hij daarvan had geleerd. Hij noemde het spelen met de kinderen in de stroomversnelling onschuldig.



Bij de reclassering en de psycholoog die hem voor de rechtszaak moest onderzoeken, kwam de man niet opdagen. De officier zei zich zorgen te maken, ook gezien de manier waarop de man met kinderen omgaat. Maar omdat de Hilversummer niet had meegewerkt met de psychische onderzoeken, kon de aanklager geen behandeling of toezicht eisen.



Op 3 april doet de rechtbank uitspraak.