Deel dit artikel:











Drenthe maakt zich klaar voor de verkiezingen Een stembureau wordt opgebouwd in De Nieuwe Kolk in Assen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN – Overal in Drenthe worden vandaag voorbereidingen getroffen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de WIV, de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

In Assen worden er 44 stembureau's ingericht. “Een team van vier mensen is hier twee dagen mee bezig. Er moet verlichting in zo'n hokje, een tafelblad en natuurlijk ook een stemcontainer”, zegt Boele Smeenge van de gemeente Assen.



Mobiel stemlokaal

Ook in andere gemeenten wordt alles in gereedheid gebracht voor de verkiezingen. In Aa en Hunze is morgen een mobiel stembureau waar mensen op zes verschillende locaties kunnen stemmen.



06.45 - 08.30 Gieten

09.00 - 10.00 Bareveld

10.30 - 11.30 Spijkerboor

12.00 - 13.00 Annen

14.00 - 15.00 Nooitgedacht

15.30 - 16.30 Schoonloo

17.00 - 19.30 Gieten



Alles over de verkiezingen is woensdag en donderdag te volgen via de website van RTV Drenthe.