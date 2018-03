Deel dit artikel:











Scholieren uit Beilen bouwen eigen stemcomputer De trotse leerlingen met de door hun bedachte en gemaakte stemcomputer. In het midden docent Gert Kieft (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma ) De trotse leerlingen met de door hun bedachte en gemaakte stemcomputer (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma ) De stemcomputer (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma )

BEILEN - Scholieren van het CSG in Beilen hebben een eigen stemcomputer gebouwd. Bij de studentenverkiezingen vandaag wordt hij meteen in gebruik genomen.

Geschreven door Josien Feitsma

Bij de talentklas science kwam het idee van een stemcomputer naar boven. "We leven in 2018 en alles gaat met de computer, behalve het stemmen. We halen geld uit de muur, we doen de belastingaangiften met de computer, de resultaten van de leerlingen gaan allemaal in de pc. Alleen het stemmen, dat vertrouwen we kennelijk nog niet," legt docent Gert Kieft uit.



Makkelijker

Vier leerlingen van de klas bouwden de stemcomputer. Voor ruim twee weken gingen zij aan de slag met het programmeren van een microbit. "Het is leuk om te kijken hoe alles werkt en om te kijken hoe het makkelijker kan," vertelt scholier Thomas. Hij is trots op het resultaat. "Het is precies zoals we het wilde hebben, met kastjes enzo. Het is makkelijker, zo hoef je niet alle stemmen te tellen. Je hoeft maar op een paar knopjes te drukken en dan heb je de stemmen voor je. Dus dat duurt minder lang."



Vakoverstijgend

De stemcomputer is niet alleen voor de science-studenten interessant Kieft spreekt van een 'vakoverstijgend project'. "Wij zijn vanuit de talentklas science met de technische kant bezig. Maar de maatschappelijke vakken houden zich bezig met de bewustwording van leerlingen. Daar gaat het natuurlijk om, dat leerlingen heel bewust gaan kiezen.



Politieke interesse

Jongeren bij de politiek betrekken is soms lastig. Dit project draagt volgens Kieft bij aan de belangstelling. "Juist door het op verschillende manieren aan te pakken, proberen we de interesse van de jongeren te wekken. Politiek is voor leerlingen toch vaak een ver-van-mijn-bed-show en nu maak je de leerlingen er toch bewuster van."



Veilig

De computer is niet gekoppeld aan andere computers of aan het internet en is daardoor niet te hacken. Dat maakt hem volgens Kieft erg betrouwbaar. Bij de Europese verkiezingen van volgend jaar is Kieft van plan de computer met de leerlingen uit te breiden en te optimaliseren zodat hij opnieuw gebruikt kan worden.