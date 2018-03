Oproep aan wandelaars: 'Neem geen 'achtergelaten' lammetjes mee'

OUDE WILLEM - Het gebeurt elk jaar wel een keer en het is goed bedoeld, toch roept Joke van der Lei van Staatsbosbeheer op om geen lammetjes mee te nemen. "Moederschaap is vrijwel altijd in de buurt."

Afgelopen zondag gebeurde het weer. Wandelaars brachten een 'gevonden lammetje' naar het bezoekerscentrum van het Drents-Friese Wold. "Het gebeurt uit welwillendheid. Wandelaars denken 'ach dat lammetje ligt daar helemaal alleen'. Maar dat hoeft niet zo te zijn: eigenlijk is dat zelden zo", vertelt Van der Lei.Hoewel het lijkt alsof het lammetje dus alleen is, is het zelden in de steek gelaten door de moeder. "Moederschaap moet ook even eten of drinken. Zeker met de vorst van de afgelopen dagen kan dat een tijdje duren. Het lam wordt dan op een veilige plek achtergelaten."Als bezoekers een 'gevonden' lammetje meenemen, betekent dat dat het jonge dier niet meer terug kan naar de kudde. "Dan zit er niets anders op dan er een fleslam van te maken."Op het Aekingerzand lopen zo'n vierhonderd schapen en op dit moment zo'n zeshonderd lammeren. Daardoor is het onmogelijk om moederschaap en lam te herenigingen. "Daar komt bij dat mensen vaak niet precies weten waar ze het lam hebben gevonden. Dan is het echt onbegonnen werk."Wat moet je dan wel doen als je denkt dat je een verlaten lammetje hebt gevonden? "Je kunt een tijdje van een afstandje kijken of de moeder terugkomt. Maar dat kan wel even duren. Wat je altijd kunt doen is de locatie goed onthouden, zet hem bijvoorbeeld in je telefoon en meld het bij ons bij het bezoekerscentrum. Wij geven het dan door aan de eigenaar, die ergens op het terrein te vinden is. Hij kan dan een kijkje gaan nemen", besluit van der Lei.