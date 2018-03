Deel dit artikel:











Openbaar Ministerie eist tbs met dwangverpleging voor agressieve Assenaar Het OM heeft bij de rechtbank in Leeuwarden tien maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist voor een 30-jarige man uit Assen (foto: Pixabay.com)

LEEUWARDEN/ASSEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag bij de rechtbank in Leeuwarden tien maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist voor een 30-jarige man uit Assen. De man zou op 7 december 2016 in de trein van Sneek naar Leeuwarden een conducteur mishandeld hebben. De Assenaar zit inmiddels al 17 maanden vast.

Het voorarrest is een aantal malen verlengd, omdat er in eerste instantie geen kliniek kon worden gevonden waar de man geobserveerd kon worden. Uiteindelijk belandde hij ter observatie in het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht. Volgens de deskundigen van het PBC is een gedwongen behandeling de enige manier om te voorkomen dat de Assenaar opnieuw in de fout zal gaan.



Verschillend stoornissen

De man kampt volgens de deskundigen met verschillende chronische- en psychiatrische stoornissen, waaronder schizofrenie. Hij is zwakbegaafd en er is sprake van een chronische cannabisverslaving. De stoornissen zijn zo prominent aanwezig, dat de deskundigen geen beeld konden krijgen van de persoonlijkheid van de man.



De Assenaar gebruikt al vanaf zijn twaalfde drugs: hij begon met cannabis, maar stapte al gauw over op het gebruik van alcohol, cocaïne, xtc en speed. Hij leed een zwervend bestaan.



Niet zelf in de gaten

Hij zou volgens het PBC zelf niet in de gaten hebben wat er met hem aan de hand is. Zijn advocaat zei dat hij denkt dat hij ADHD heeft en een agressieprobleem. Hij wil zo snel mogelijk vrijgelaten worden, zodat hij naar Rusland kan om daar een bokscarrière op te starten.



In december 2016 sloeg hij een conducteur een gebroken neus in de trein bij het Friese Mantgum. De conducteur had hem naar zijn plaatsbewijs gevraagd. De Assenaar heeft ook een behandelend arts mishandeld na een conflict over de medicatie. De man was zelf niet aanwezig bij de behandeling van de zaak.



De Leeuwarder rechtbank doet op 3 april uitspraak.