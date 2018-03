Drentea uit Emmen maakt nieuwe producten van metaalafval

EMMEN - Afval bestaat niet. Dat is zo ongeveer het motto aan het worden van kantoormeubelfabrikant Drentea uit Emmen.

Het bedrijf, waar landelijk zo'n 390 mensen werken, heeft zich ten doel gesteld om de afvalberg fors te verkleinen. Het terughalen van textiel en hergebruiken in nieuwe meubels, bijvoorbeeld, en gebruikmaken van hennep en bermgras voor tafelbladen. En nu ook metaal afval, want anders verdwijnen de stukjes metaal naar het het buitenland.Bij het snijden van onderdelen met een lasermachine blijft er metaal over. Volgens Erik Luisman van Drentea is dat metaal nog goed te gebruiken. "Staal dat overblijft ging vroeger naar de schroothandel. Dat willen we niet meer. We willen er nieuwe dingen van maken."De kantoormeubelenfabrikant heeft een deal gesloten met Rademakers Gieterij in Klazienaveen. In Emmen worden de resten geperst en naar Klazienaveen getransporteerd. "We hebben toch zo'n veertig kuub staal per week."Rademakers gebruikt de resten opnieuw en maakt er gietijzer van. Deze gietijzeren onderdelen kunnen weer worden gebruikt als hoekversterking in meubels. Drentea doet dat inmiddels.Er is in de kantoormeubelenbranche een verschuiving gaande naar de ontwikkeling van nieuwe producten, gemaakt van restmateriaal. Drentea in Emmen doet dat, maar VEPA in Hoogeveen ook. Beide bedrijven vallen overigens onder dezelfde holding, VDB, en horen dus bij elkaar.VEPA is een tijdje geleden begonnen met de hergebruik van plastic afval uit de Amsterdamse grachten . Dit plastic is goed te gebruiken om stoelen en tafels van te maken.