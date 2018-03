Deel dit artikel:











Valthermond als Giethoorn van Drenthe? "Reuring is altijd goed" De sluis in Valthermond stamt uit 1897 (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

VALTHERMOND - Het oostelijk deel van Valthermond heeft veel potentie als toeristisch gebied. Het nog aanwezige kanaal, dat tijdens de vervening een belangrijke rol had, moet dan wel flink opgeknapt worden. Gemeentebelangen maakt zich daar sterk voor.

Geschreven door Steven Stegen

Raadslid Harm Greven is geboren vlakbij de sluis in Valthermond. Het verval van het kanaal en de sluis uit 1897 gaat hem aan het hart. "Dit kanaal is het laatste veenkoloniale kanaal dat je hier nog ziet in de regio. In de andere dorpen zijn ze gedempt. Wij willen dit kanaal proberen te behouden."



Waterfiets

Het raadslid heeft daarover contact gehad met de eigenaar van het kanaal, waterschap Hunze en Aa's. "Over een aantal jaren staat er weer onderhoud gepland, maar ik wil een stap verder gaan. Het kanaal moet echt uitgebaggerd worden, zodat je met kleine bootjes, een waterfiets of een kano dit stuk kunt bevaren." Ook voor vissers moeten er volgens het raadslid van Gemeentebelangen meer mogelijkheden komen.



Drents Giethoorn

Greven ziet het helemaal voor zich: Valthermond als een soort Giethoorn van Drenthe. Met varende toeristen, die kennis kunnen nemen van de geschiedenis van de turfwinning. Bewoner Hilco Strockmeijer ziet het ook wel zitten. "Ik hoop wel dat ze onder de bruggen door kunnen, maar reuring is altijd goed."



Gemeentebelangen wil nog een informatiebijeenkomst organiseren om het draagvlak in het dorp te peilen. Daarna kunnen de plannen verder worden uitgewerkt en kan de financiële haalbaarheid worden onderzocht.