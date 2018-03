Moordbroers in cassatie tegen uitspraak Hof

DWINGELOO / EXLOO - De voor drievoudige moord veroordeelde Marcos R. heeft cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. De advocaat van zijn broer Admilson R. zegt dat ook te gaan doen.

Vorige week werden de broers uit Hoogeveen door het Gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf .De broers hebben volgens het Hof drie moorden gepleegd. In 2012 werd Berend Smit doodgeschoten toen hij met zijn hondjes aan het wandelen was op het Dwingelderveld. In de zomer van 2013 werd het echtpaar Veenendaal uit Exloo door de broers vermoord.Advocaat Wim Anker hintte vlak na de uitspraak al op cassatie. "Probleem is wel dat de Hoge Raad vorig jaar al uitspraak heeft gedaan over de levenslange gevangenisstraf, dus we zullen iets anders moeten verzinnen dat we aan de Hoge Raad voor willen leggen", zei hij vorige week.Anker lijkt dus toch iets in het vonnis te hebben gevonden waar hij de Hoge Raad naar wil laten kijken. Waarschijnlijk heeft dat met het eerste feit te maken: het doodschieten van Berend Smit.De rechtbank kwalificeerde dat voor Marcos R. als 'diefstal met geweld', terwijl het Hof R. veroordeelde voor 'medeplegen moord'. "Dat is een sprong van de vloer naar de zolder", zei Anker daar al eerder over.De advocaat van Admilson R., Noortje Lut, heeft nog niet officieel cassatie ingesteld, maar zegt dat wel te gaan doen.