​50Plus en LEF! blijven strijden tegen windmolens in Emmen

ASSEN - De discussie over de komst van windmolens in Emmen blijft voortduren. Ondanks het feit dat er een provinciaal besluit ligt dat er in totaal 32 windmolens in de gemeente komen.

Onder meer op locaties aan de Pottendijk, bij Barger-Compascuum en langs de N34 moeten de turbines verrijzen.Tijdens het RTV Drenthe-lijsttrekkersdebat van de gemeente Emmen bleek dat 50Plus en LEF! lijnrecht tegenover de andere partijen staan en de bouw van windmolens nog steeds niet willen accepteren. "50Plus zegt: geen windmolens!", vertelt lijsttrekker Jan Fonhof. "Ook niet van 149 meter."Harry Leutscher, lijsttrekker van LEF!, voegde zich bij de opmerkingen van Fonhof. "Wij durven deze campagne in te gaan en te zeggen: we zijn nog steeds tegen windmolens. Aangezien we het er vandaag de dag nog over hebben, betekent het dat het proces nog loopt."Er zit ook nog veel oud zeer wat betreft de houding van Wakker Emmen vier jaar geleden. LEF!-voorman Harry Leutscher verwijt de lijsttrekker René van der Weide van Wakker Emmen dat hij aan kiezersbedrog doet. Wakker Emmen kwam vier jaar geleden met 15 zetels in de raad, vooral als protestpartij tegen windmolens.Inmiddels accepteert de partij de windmolens en wil Wakker Emmen aan de slag met de uitwerking van het windmolenplan. Harry Leutscher vindt dat kiezersbedrog. "Als je groot bent geworden door dit thema zo te claimen en dan binnen drie maanden dat je in het college zit al als een blad aan de boom omdraait en in feite de windmolens al verkoopt, tja, dan vind ik dat je de betrouwbaarheid van de politiek op het spel zet."René van der Weide vindt dit onzin. "We stonden met de rug tegen de muur en dan kun je twee dingen doen en zeggen: provincie, ga het maar doen en wij kijken toe. Of je neemt het besluit, want dan kun je nog wat voor je inwoners doen en zeggen: 'we nemen wel de regie'""Het is vanaf het begin een loze belofte gebleken", reageert Henk Huttinga van de ChristenUnie. "En dat wisten we toen ook al. Vier jaar geleden zeiden we al dat je niet met zulke beloften de kiezer tegemoet moest treden. Het is mensen zand in de ogen strooien. Dat ondergraaft de geloofwaardigheid van de politiek."Volgens Carmen Hoogeveen van D66 is het valse hoop om te denken dat de windmolens er niet komen. "Ik denk dat het geven van valse hoop is om te denken dat die windmolens er niet meer komen voor 2021."GroenLinks wil doorgaan met windenergie. Lijsttrekker Bernadette van der Woude: "Waar het hier ook om gaat, is het energieakkoord waar we onze handtekening onder hebben gezet. Het inwisselen van windmolens voor zonnepanelen is op dit moment niet aan de orde. Maar waar aan voorbij wordt gegaan, is wat er bij de bewoners leeft. Zij krijgen namelijk wel de lasten, maar niet de lusten."De PvdA vindt het ook belangrijk om de regie nu in eigen hand te houden. Lijsttrekker Raymond Wanders: "We hebben grenzen bepaald over de voorwaarden. Zo is de afstand vergroot, we hebben de hoogte van de windmolens vastgesteld, we hebben ze geclusterd en we hebben een tijdslimiet aan de duur van de bouw gegeven."De lijsttrekkers hadden nog de hele avond kunnen debatteren over de windmolens, maar debatleider Margriet Benak moest afsluiten. "Ik ga een afsluitend rondje doen", zei de RTV Drenthe-verslaggever semi-streng. "Komen die 32 windmolens er?"René van der Weide van Wakker Emmen: "Ik hoop van niet, maar de realiteit is dat ze er komen."Raymond Wanders van de PvdA: "Die windmolens komen er."Henk Huttinga van ChristenUnie: "In de opgave om deze aarde te behouden, komen deze windmolens er."Bernadette van der Woude van GroenLinks is ook van mening dat de windmolens er komen, maar voegde eraan toe dat er ook een goede compensatie komt voor de bewoners.LEF!-lijsttrekker Harry Leutscher: "Wij nodigen Wakker Emmen uit, schouder aan schouder, voor een creatieve oplossing. Windmolens op zee en niet in Emmen."Carmen Hoogeveen van D66 spreekt van meer zonnepanelen. "Nog meer verduurzaming van de gebouwen en meer energiebesparende maatregelen."Jan Fonhof van 50Plus sloot het rondje af: "Als het aan ons ligt, komen ze er niet."Het debat tussen de lijsttrekkers van de gemeente Emmen is hier terug te zien. Hier treft u ook alle andere afleveringen met Drentse gemeenten aan. RTV Drenthe volgt morgen alle ontwikkelingen rondom de gemeenteraadsverkiezingen op de voet, zowel op internet, radio en televisie. Zo zijn de uitslagen en reacties live te volgen.