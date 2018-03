Gemeente Assen zet handtekening onder woningbouw Veemarkt

ASSEN - De gemeente Assen heeft vandaag een overeenkomst getekend met ontwikkelaar Credo over de bouw van 67 woningen op het Veemarktterrein.

Naar verwachting gaat de bouw van de nieuwe wijk Asselyn in het voorjaar van 2019 van start.De nieuwe wijk die op het Veemarktterrein verrijst krijgt de naam 'Asselyn', naar de 17e-eeuwse dichter Thomas Asselyn. In de wijk komen stadsvilla's met meerdere verdiepingen en een tuin. Ook komen er appartementen, lofts en hofwoningen, gericht op starters.De gemeente verwacht dat het bestemmingsplan na de zomer in procedure kan worden gebracht. Dan krijgen omwonenden de gelegenheid om op het plan te reageren.