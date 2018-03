'Er is toch wel een normale manier om landbouwverkeer door Emmen heen te loodsen?'

EMMEN - Land- en tuinbouworganisatie (LTO) Emmen voelt zich onvoldoende gehoord door de gemeente Emmen. Het gaat dan met name over de betrokkenheid bij planvorming.

Dat zegt voorzitter Gerrit Aalenhuis. "De communicatie kan veel beter."In het verleden zijn volgens Aalenhuis afspraken gemaakt over het betrekken en meenemen van de agrariërs in plannen voor doorstroming landbouwverkeer.LTO Emmen heeft vooral moeite met de plannen van de gemeente als het gaat om de Ermerweg. Die weg wordt afgewaardeerd, om het verkeer te ontmoedigen om via de deze weg en bijvoorbeeld de Hondsrugweg naar het centrum te gaan.Rotondes, verhoogde plateaus en een 30-kilometerzone moeten het sluipverkeer in Noordbarge tegengaan. De bedoeling is dat het verkeer over de rondweg gaat. Een werkgroep in Noordbarge heeft daar lange tijd aan gewerkt."Als dat gebeurt en er worden ook bloembakken geplaatst, dan kunnen wij daar niet meer langs", vertelt Aalenhuis. "En de rondweg en N34 zijn geen optie, daar mogen we niet overheen.""Er moet toch een normale manier zijn om het landbouwverkeer door Emmen te leiden richting Erm en Sleen?", aldus de voorzitter. "Door woonwijken en het centrum zien wij niet zitten. Verkeersveiligheid staat bij ons voorop.""Wij hebben het eindrapport over de Ermerweg niet gekregen, ook al zegt de gemeente van wel. Ik viel bijna van mijn stoel toen dat gezegd werd tijdens de commissievergadering in februari", vertelt Aalenhuis.De LTO Emmen-voorzitter heeft nog een voorbeeld van het gebrek aan communicatie. "Als het bijvoorbeeld gaat om de centrumvernieuwing in Schoonebeek. Dan wordt de weg in april en mei dicht gegooid, nét wanneer de agrariërs er heel veel gebruik van moeten maken. Dat kan beter."De gemeente Emmen zegt dat er vier weken geleden nog een gesprek heeft plaatsgevonden met LTO Emmen. Daarin zijn volgens de gemeente goede afspraken gemaakt en wordt LTO meegenomen in de plannen. "Dat is mosterd na de maaltijd", vindt Aalenhuis. "We houden vinger aan de pols."Jenneke Ensink, raadslid van LEF! Emmen, is verbaasd toen zij dit te horen kreeg bij het LTO debat vorige week in Zwartemeer. "Het kan toch niet waar zijn dat deze sector vier jaar niet of nauwelijks reactie krijgt", zegt ze. De fractie wil tijdens de eerstvolgende commissievergadering vragen stellen aan het college.