Zwembaden in Borger-Odoorn in één BV De Zwaoi, De Buiner Streng en De Leewal gaan in één BV (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EXLOO - De drie buitenzwembaden in de gemeente Borger-Odoorn gaan vanaf volgend jaar geprivatiseerd verder in één gezamenlijke BV. Dat is althans de toekomst zoals het college van B en W die ziet voor de zwembaden in Exloo, Nieuw-Buinen en Valthermond.

De gemeente staat in ieder geval tien jaar garant voor de exploitatie van de drie baden.



Twijfel bij De Zwaoi

Eerder was al duidelijk dat De Leewal in Exloo en De Buiner Streng in Nieuw-Buinen nauwer zouden moeten gaan samenwerken. Zwembad De Zwaoi in Valthermond had eerst bedenkingen, omdat dit bad al geprivatiseerd is en succesvol wordt gerund door bewoners uit het dorp.



“Maar de mensen in Valthermond hebben steeds meegedaan bij de gesprekken en zijn nu ook om. De drie baden gaan samen verder”, aldus wethouder Frits Alberts.



Neuzen zelfde kant op

Alberts is blij dat de neuzen nu dezelfde kant op staan en ziet veel voordelen. “Denk aan gezamenlijke inkoop, het overdragen van kennis en het opbouwen van expertise, bijvoorbeeld als je het hebt over onderhoud.”



De nieuwe gemeenteraad buigt zich volgende maand over het voorstel van het college.