Deel dit artikel:











Stevens en Wijma naar HZVV Versterkingen voor HZVV (Foto: RTV Drenthe archief)

VOETBAL - HZVV heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Fabian Stevens en Daan Wijma. Daarnaast probeert de Hoogeveense zaterdagclub de huidige selectie zoveel als mogelijk in tact te laten.

Steven komt over van ONS Sneek, waar hij twee seizoenen actief was. De 25 jarige middenvelder kan ook in de voorhoede uit de voeten en was voor ONS Sneek ook actief voor Emmen en Be Quick 1887.



Wijma is pas negentien jaar en begon zijn voetballoopbaan bij CVV Viboa in Winsum. Via de voetbalschool van FC Groningen kwam Wijma bij de jeugd van Cambuur terecht en voetbalt nu bij Oranje Nassau Groningen. De Groninger speelt graag als centrale verdediger, maar kan ook als rechtsback uit de voeten.



HZVV houdt, volgend seizoen, de selectie bijna volledig in tact. Alleen Marlon Luchtenberg gaat de club verlaten, maar het trainersduo Gert van Duinen en Harold Brunsting werken ook volgend seizoen met het grootste deel van de huidige selectie.