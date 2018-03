Verkiezingen in Drenthe: dit moet je weten

ASSEN - Het is zover: verkiezingsdag. De lijsttrekkers van de twaalf Drentse gemeentes hebben de afgelopen weken stevig campagne gevoerd. Een overzicht van wat je nog moet weten voordat je je stem uitbrengt:

De verkiezingen zijn ook een flinke logistieke uitdaging. In onze provincie is de afgelopen dagen hard gewerkt om alle stemhokjes te plaatsen, stembiljetten te vouwen en rode potloden te slijpen. Lees meer: http://rtvd.nl/Worz Op iedere stempas staat de dichtstbijzijnde stemlocatie bij het thuisadres aangegeven. Maar wat nu als je daar even niet bij in de buurt bent, maar wel wil stemmen? Hier een overzicht van alle Drentse stembuslocaties: http://rtvd.nl/XYkx Heel mooi dat vandaag de verkiezingen zijn, maar nog lang niet iedereen weet wat er in zijn of haar gemeente speelt. Misschien helpt, op de valreep, het invullen van een stemhulp: http://rtvd.nl/tgUc De afgelopen weken zijn de lijsttrekkers van elke Drentse gemeente bij RTV Drenthe langsgekomen om te debatteren over wat er in hun gemeente speelt. Het debat van jouw gemeente terugkijken kan hier: Drenthe Kiest Niet alleen de gemeenteraadsverkiezingen staan vandaag op het programma, maar ook kan er gestemd worden over de nieuwe wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV). Wat die wet inhoudt, lees je hier: http://rtvd.nl/07x7 Mag je eigenlijk stemmen als je alcohol gedronken hebt? Is het toegestaan om samen tegelijkertijd te stemmen? En wat gebeurt er als ik het verkeerde bolletje inkleur? De antwoorden op die en nog meer vragen over het stemmen, vind je hier: http://rtvd.nl/o4ra De PVV doet dit jaar voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Emmen. Aanleiding voor Geert Wilders om een bezoek te brengen aan Zuidoost-Drenthe: http://rtvd.nl/d8on Met een rood potloodje een bolletje op een enorm stembiljet inkleuren, is dat in deze digitale tijd niet enorm achterhaald? Scholieren uit Beilen vinden van wel en bouwden een eigen stemcomputer: http://rtvd.nl/BTRV Onze verslaggevers kozen voor elke gemeente één onderwerp dat onder de bevolking leeft, om dat weer op de agenda te krijgen bij de lijsttrekkers. Hier kun je alle verkiezingsvlogs terugkijken: Verkiezingsvlogs Kun je ook na het lezen van dit overzicht geen genoeg krijgen van de gemeenteraadsverkiezingen? Kijk dan op onze pagina over de gemeenteraadsverkiezingen . Daar vind je alle berichten en video's die we de afgelopen weken rondom de verkiezingen gemaakt hebben.