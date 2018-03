Deel dit artikel:











Wim Scholtmeijer blijft bondscoach korfballers Wim Scholtmeijer (Archieffoto RTV Drenthe)

KORFBAL - Wim Scholtmeijer heeft zijn contract als bondscoach van TeamNL Korfbal verlengd tot 1 januari 2020. De uit Gieten afkomstige coach is sinds 1 januari 2014 al bondscoach.

De 35 jarige Gietenaar werd met Oranje twee keer Europees kampioen (2014, 2016) en werd in 2015 wereldkampioen. Vorig jaar won TeamNL Korfbal de World Games.



De korfballers zijn nu in voorbereiding op het EK, dat van 13 tot en met 21 oktober in Drachten, Gorredijk, Heerenveen en Leeuwarden wordt gespeeld. Harjan Visscher en Jelmer Jonker van DOS'46 uit Nijeveen zijn door Scholtmeijer opgenomen in de selectie.