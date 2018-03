Deel dit artikel:











Eerste uitzege voor ACV: 1-2 tegen Harkemase Boys ACV viert de tweede treffer tegen Harkemase Boys van Justin Mulder. Het bleek de winnende treffer

VOETBAL - Het heeft elf duels geduurd, maar ACV heeft de eerste uitzege te pakken. Bij Harkemase Boys won de ploeg van trainer Fred de Boer met 2-1. Die stand was al bij rust bereikt.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Door de zege in Friesland heeft ACV 20 punten in de 3e divisie en is de Asser club op gelijke hoogte gekomen met Capelle en Spijkenisse. ACV is op dit moment nog de onderste van die drie ploegen en die positie (nummer 17) betekent aan het einde van het seizoen degradatie. Magreb'90, de hekkensluiter, is met 5 punten al vrijwel zeker gedegradeerd.



Werklust en teamgeest

​ACV boekte in Friesland een zege op basis van werklust en teamgeest. Bovendien bleken de Assenaren, die het in Harkema om verschillende redenen niet konden beschikken over Guus de Vries, Erik Eleveld en Marcel Seip, zeer effectief in de afronding.



Eerste helft

Harkemase Boys had negentig minuten lang een veldoverwicht, mocht de bal ook hebben van ACV, maar werd nauwelijks gevaarlijk. Toch was de eerste kans raak. Berwout Beimers schoot de bal in de 32e minuut achter Bart Woering. ACV repareerde de achterstand uit een corner, die werd doorgekopt door Marco van der Heide en tegen de touwen werd gewerkt door Daniël Schans. Het was voor de verdediger zijn derde treffer van het seizoen. In de blessuretijd van de eerste helft zorgde Justin Mulder voor de 1-2. Hij was het eindstation van een prima aanval over links.



Tweede helft

In de tweede helft drong Harkemase Boys wel aan, maar pas in de absolute slotfase was de thuisclub echt dichtbij de gelijkmaker. Jesse Renken haalde snoeihard uit na een scrimmage voor de goal van ACV, maar Bart Woering pareerde de inzet. De Assenaren beperkten zich tot verdedigen en af en toe plaatste de Drentse club een counter via de goed spelende spitsen Gijs Jasper en Pascal Huser, maar een derde treffer kwam er niet en was misschien ook wel wat teveel van het goede geweest. Maar met twee treffers was iedereen van ACV ook al zeer tevreden.