Verkeerd smsje zorgt voor snelheidsverwarring A28 Pesse

PESSE - Een sms van Rijkswaterstaat zorgde voor verwarring over de toekomstige maximumsnelheid op de A28 tussen Hoogeveen en Pesse.

Wethouder Jan Steenbergen zei volgens de Hoogeveensche Courant gisteren tijdens een verkiezingsdebat in Pesse nog dat de snelheid terug zou gaan naar 100 kilometer per uur.De bron bleek een sms van regiodirecteur Agnes Bernhardt van Rijkswaterstaat. Die zou in het berichtje aan Steenbergen hebben gezegd dat de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur gaat.Een fout, zo bleek vandaag. Net als in februari werd besloten, gaat de snelheid op het stuk tussen Hoogeveen en Pesse juist omhoog naar 130 kilometer per uur.Wanneer de nieuwe snelheid wordt ingevoerd, is nog niet bekend.