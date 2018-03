'Ouders omgekomen militairen Mali doen aangifte tegen Defensie'

ASSEN - De ouders van de omgekomen militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) doen volgende week aangifte tegen het ministerie van Defensie en een nog onbekend aantal Defensiemedewerkers vanwege dood door schuld.

De twee militairen uit Groningen waren gelegerd in Assen en kwamen op 6 juli 2016 in Mali om het leven door een ondeugdelijke mortiergranaat. De ouders van de gesneuvelde militairen willen dat de verantwoordelijken voor de fatale ontploffing worden opgespoord en berecht. Defensie heeft dat volgens hen maandenlang beloofd, maar kwam daar begin februari op terug, meldt De Volkskrant De advocaat van de nabestaanden, Michael Ruperti, zegt tegen de krant dat hij het Defensie kwalijk neemt dat het ministerie zelf geen aangifte doet en ook geen namen wil vrijgegeven van functionarissen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de aanloop naar het ongeluk.Ruperti wil het niet-militaire personeel aanklagen voor dood door schuld. Ook wil hij dat het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken wie "in strijd heeft gehandeld met de Defensievoorschriften waarna mensenlevens in gevaar zijn gekomen", aldus Ruperti tegenover De Volkskrant.De Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) velde vorig jaar een snoeihard oordeel over de werkwijze van Defensie in Mali, waarbij de militairen moesten werken met onveilige munitie. Oud-minister van Defensie Jeanine Hennis stapte vorig jaar op nadat bleek dat Defensie ernstig tekort geschoten was in de zorg voor de veiligheid voor de Nederlandse militairen in Mali.