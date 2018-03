Deel dit artikel:











Getergde Bas Dost wil ook vaak scoren voor Oranje Bas Dost scoorde in zeventien interlands één keer (foto: ANP/Koen van Weel)

VOETBAL - Keek de bondscoach van het Nederlands elftal iedere week alleen maar naar zijn doelpunten, moet Bas Dost wel eens denken. Dan was er nooit discussie over hem en speelde de oud-speler van FC Emmen ook de komende oefeninterlands tegen Engeland en Portugal gewoon als centrumaanvaller voor Oranje.

Vorig seizoen 34 competitietreffers voor Sporting Portugal en nu alweer 23. Bij zijn club staat de 28-jarige spits garant voor goals. Ook Dost kan er niet om heen dat zijn cijfers bij Oranje tot nu toe allerminst tot de verbeelding spreken. In zeventien interlands met drie basisplaatsen en veertien invalbeurten kwam hij niet verder dan één treffer. Alleen ruim twee jaar geleden tijdens een oefeninterland tegen Wales trof hij doel.



'Moe van de verhalen'

"Ik ben ook wel met een idee hier naar toe gekomen", zegt Dost als hij met zijn statistieken bij Oranje wordt geconfronteerd. "Ik word een beetje moe van de verhalen dat ik alleen maar in Portugal scoor en niet voor Oranje. Als je niet scoort dan kan je er als spits niets van. Zo wordt er nu eenmaal geconcludeerd. Ik snap ook dat dit de cijfers van mij in Oranje zijn. Maar ik voel me super goed en ik wil graag laten zien wat ik waard ben."



Centrumspitsen

Niet Luuk de Jong, Klaas-Jan Huntelaar of Robin van Persie maar Dost en Wout Weghorst zijn de echte centrumspitsen van Oranje voor de oefenduels met Engeland en Portugal. Dat is nog geen garantie voor speeltijd, want Ronald Koeman zou best wel eens kunnen kiezen voor een systeem met vijf verdedigers en slechts twee spitsen. En dan heeft de nieuwe bondscoach misschien wel meer aan beweeglijke aanvallers als Memphis Depay, Quincy Promes en Ryan Babel.



Spelen tegen Portugal

Dost weet nog niet wat de opvolger van Dick Advocaat van plan is. "Maar ik wil graag spelen, liefst in beide interlands", zegt hij. "Maar dat geldt voor iedereen hier lijkt mij. De tweede wedstrijd tegen Portugal is natuurlijk speciaal. Het zou leuk zijn om een keer tegen mijn ploeggenoten te voetballen. Maar ik wil er vooral voor zorgen dat ze ook bij Oranje niet meer om mij heen kunnen."