'Een groot dossier als FOC moet in alle openbaarheid worden besproken'

Gedeputeerde Staten (GS) wil het aangepaste FOC-plan niet voorleggen aan PS, omdat het te veel lijkt op het oude plan. Er zitten nog steeds te veel winkels in. Wat GS betreft is daarmee het boek dicht voor een outletcenter bij het circuit.Marianne van der Tol van de provinciale D66 ziet toch nog een mogelijkheid om te praten over het FOC. "Er staan op de vergadering van Provinciale Staten, volgende week, twee brieven over het FOC op de lijst met ingekomen stukken. Een brief van Gedeputeerde Staten en een brief van burgemeester en wethouders van Assen. Wij gaan samen met de PVV kijken of we die brieven kunnen agenderen. Je onderbouwt je aanvraag en vervolgens zou de inhoud van de brieven dan behandeld kunnen worden in een commissievergadering."Het gaat de twee partijen niet om het hele, nieuwe, plan van outlet-initiatiefnemer Raymond Coronel. "In principe hebben wij geen plan voorgelegd gekregen waar wij iets van kunnen gaan vinden. Het gaat erom dat wij de omgevingsvisie moeten aanpassen, wil het FOC daar überhaupt komen op die plek. In die omgevingsvisie staat nog steeds dat er geen grote winkels mogen komen in het buitengebied. Op dit moment zijn we bezig met de revisie van die omgevingsvisie. Volgende week wordt die revisie besproken en in september nemen we daar een besluit over", legt Van der Tol uit.Zij vindt dat PS de omgevingsvisie zou moeten kunnen veranderen, "wil je überhaupt het FOC-plan mogelijk maken. Wij hebben daarom gezegd: het plan willen we wél op de agenda en dan kunnen we bekijken of het de moeite waard is om de omgevingsvisie te veranderen. Wij willen in ieder geval dat wat er ook gebeurt, de Staten - toch het hoogste bestuursorgaan in de provincie - de mogelijkheid geven zich nog een keer eventueel uit te spreken over die plannen."Volgens Van der Tol hebben de partijen in 2016 veel aandacht besteed aan het eerste FOC-plan. "Daar werd duidelijk dat een meerderheid van de partijen in de Staten tegen zou gaan stemmen en toen heeft Assen het plan teruggetrokken. Wij hebben als PS nooit een opvatting naar buiten gebracht, nooit ergens over gestemd, dus het is eigenlijk een beetje blijven hangen. Wij vinden dat een groot dossier als dat FOC gewoon in alle openbaarheid besproken moet worden. Waar ook insprekers mogelijk zijn."D66 kan volgens Van der Tol niet aangeven of ze het nieuwe plan van Coronel ziet zitten. "Over dat plan hebben wij nog niet met elkaar gesproken. Daar hebben wij geen echte informatie over, dus dat zouden we wel eerst willen horen. Wat wij er mee gaan doen, is dus ook nog niet duidelijk, want wij willen eerst dat plan zien. Wij vinden dat het thuishoort in de Staten en dat moet door PS besproken worden."