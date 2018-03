Deel dit artikel:











Drents computerprogramma voor bibliotheken gaat naar de VS Archieffoto van de bibliotheek De Nieuwe Kolk in Assen (foto: RTV Drenthe)

EELDE - Een computerprogramma voor bibliotheken dat in Drenthe is ontwikkeld, gaat ook naar de Verenigde Staten.

"Dat is toch wel heel bijzonder, voor een softwarepakket dat ooit in Drenthe is gemaakt voor de regionale bibliotheken", vertelt Saskia Leferink. Zij is de directeur van het bedrijf HKA uit Eelde, dat het programma Wise ontwikkelde.



"Begin dit jaar is een overeenkomst ondertekend met een Vlaamse organisatie en nu maken we dus ook de sprong naar de VS. Gisteren is het daar bij een groot bibliothekencongres gepresenteerd."



Efficiënt werken

HKA ontwikkelt sinds 1983 programma's voor bibliotheken. Het moet de bibliotheken helpen bij het zo efficiënt mogelijk doen van hun werk. Bibliotheken kunnen bijvoorbeeld zien welke thema's veel worden uitgeleend en kunnen daar hun aanbod op afstemmen.



Leferink: "Bibliotheken zijn volop in transformatie van een boekenhuis tot cultuurcentrum. Daar hebben ze ondersteuning bij nodig. Wij maken technologie die ervoor zorgt dat ze tijd kunnen besparen en kunnen samenwerken met andere bibliotheken, maar ook met onderwijsinstellingen en culturele en maatschappelijke organisaties."



Niet rijk

Wie overigens denkt dat directeur Leferink een mooi plekje in de Quote500 krijgt door de stap naar Amerika, heeft het mis. "We zijn een organisatie zonder winstoogmerk. Al het geld dat we verdienen, gaat terug in de organisatie."