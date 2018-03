De stembus komt naar je toe in Aa en Hunze

GIETEN - De stembussen zijn sinds vanmorgen half acht geopend in het hele land. Maar in de gemeente Aa en Hunze rijdt vandaag - letterlijk - een stembus rond.

De bus komt uit het bussenmuseum in Hoogezand en moet inwoners van plekken waar geen stemlokaal is, toch de mogelijkheid geven hun stem uit te brengen voor de gemeenteraadsverkiezingen en de zogeheten sleepwet."We hebben dit zelf vanuit de gemeente bedacht", vertelt burgemeester Piet van Dijk. "Het is niet helemaal nieuw, je ziet het op meer plekken. Maar bij ons in de regio niet." Vanmorgen stond de stembus al op het OV-knooppunt in Gieten. Volgens Van Dijk is het voor mensen heel handig om op zo'n locatie snel even een stem te kunnen uitbrengen.De stembus kwam er niet zomaar. "Het was een ingewikkelde procedure, maar als je daar doorheen bent, heb je ook wat. De bus gaat vandaag ook langs dorpen zoals Nooitgedacht, Bareveld en Schoonloo. Daar hebben we geen stembureau. We gaan er met de bus heen om de mensen de gelegenheid te geven toch hun stem uit te brengen", vertelt Van Dijk.In totaal kunnen vandaag ruim 390.000 Drenten in twaalf gemeenten een stem uitbrengen voor de verkiezingen. Er zijn in onze provincie 298 zetels te verdelen. Meer feitjes over de verkiezingen? Klik hier