Hoera! De lente is weer begonnen

Het vriest ´s nachts, het is koud, maar gisteren begon om 17.15 uur de lente. En dat betekent zon, fluitende vogels en bloembollen die uitkomen. Vijf redenen waarom het harstikke fijn is dat de lente er weer is.

Niet meer in het donker naar je werk of ´s avonds in het licht naar huis fietsen. De dagen worden weer langer en dat is fijn.De vinken en geelgorzen zingen weer en rondom nestkastjes vliegen mezen af en aan. Als je geluk hebt hoor je de eerste tjiftjaf zingen. Zelfs als je geen vogelkenner bent is hij gemakkelijk te herkennen. Hij roept ´tjiftjaf tjiftjaf trr trr´ . Als je die hoort is de lente echt begonnen.De afgelopen periode is er bij de verschillende schaapskuddes weer flink gelammerd en die lammetjes mogen nu naar buiten. Daarom houden veel schaapskuddes lammertjesdagen. Dit weekend kun je bijvoorbeeld een kijkje nemen in Balloo en op het Doldersummerveld [Instagram:https://www.instagram.com/p/BgUXTcTj0Le/?]Je ziet ze weer overal: krokussen, hyacinten, narcissen en sneeuwklokjes. Op oude landgoederen zijn deze bloemen vaak verwilderd en worden ze stinsenplanten genoemd. Ben je benieuwd welke soort je tegenkomt. Sindskort is er een app om dit te checken.De adders komen weer uit hun winterholen en gaan op zoek naar een warme plek. Wil je een adder zien? Dan is het nu de beste tijd om op zoek te gaan.