Stelling: Ik ga het referendum missen

Dit is het laatste raadgevend referendum dat in Nederland zal plaatsvinden. De wet die dergelijke referenda mogelijk maakt, werd eind februari afgeschaft.Het referendum werd aangevraagd door een Nederlandse groep burgers. Zij moesten 300.000 handtekeningen inzamelen om het referendum goed te laten keuren. Uiteindelijk werden er 417.000 verzameld, waarvan 384.000 volgens een steekproef geldig waren. De uitslag van het referendum zal pas geldig zijn bij een opkomst van minstens 30 procent van de kiesgerechtigden.Het gaat om een raadgevend referendum, dus de uitslag dient enkel als advies voor de regering. Een meerderheid aan tegenstemmen garandeert daarom niet dat de sleepwet wordt afgeschaft of herzien.Wat vindt u? Is een raadgevend referendum überhaupt zinvol? Of gaat u het referendum missen, nu dit het laatste is?