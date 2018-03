Advocaten No Surrender willen agenten horen

GRONINGEN - De advocaten van de zeven verdachten in de No Surrender-afpersingszaak willen dat de behandeling van de zaak wordt uitgesteld. Zij willen drie agenten aan de tand voelen over het verhoren van het slachtoffer.

Het slachtoffer werd tijdens deze gesprekken beïnvloed, zeggen de advocaten. Bovendien zijn er tegenstrijdigheden te zien in de aangifte.De zeven, deels No Surrender-leden staan terecht voor het mishandelen, ontvoeren en afpersen van een ex-clublid in november 2016. De toen 47-jarige Groninger werd in een woning in Eelde ernstig mishandeld. Daarbij werd gedreigd dat de vingers eraf werden geknipt en een No Surrender tattoo van zijn buik gebrand. Dit laatste gebeurde niet.Het slachtoffer moest 5.000 euro betalen, omdat hij de regels van de club had overtreden. Deels ontkleed belde de man die nacht in Glimmen bij een woning aan. De man wist zich aanvankelijk geen namen te herinneren van zijn belagers. Die zijn hem in de mond gelegd, vinden de advocaten. Bovendien komen de beelden van de verhoren niet overeen met de uitgeschreven versie.Daarmee is volgens de advocaten inbreuk gemaakt op de verdedigingsrecht en het recht op een eerlijk proces. Naast de drie agenten willen de advocaten ook de partner van het slachtoffer horen. Op band was te horen dat zij haar man toefluisterde wat die moest zeggen, zeiden de advocaten. Het Openbaar Ministerie krijgt rond de middag de gelegenheid hier op te reageren.