Het nieuws in een minuut: 21 maart In de nieuwsminuut onder meer aandacht voor het grootste paasei van Nederland

In het nieuws in een minuut van woensdag 21 maart gaat het (natuurlijk) over de gemeenteraadsverkiezingen. Het is lente! Dat betekent lammetjes op het Balloërveld. En het grootste chocolade paasei van Nederland staat in Nooitgedacht.